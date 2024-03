Fumo da residenza anziani: carabinieri decisivi

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Una piccola colonna di fumo si era già sviluppata dal locale caldaia, ma nessuno dei presenti all’interno di una struttura per anziani, in via Marchese di Casalotto ad Aci Sant’Antonio, se ne era accorto. Una pattuglia dei carabinieri in zona verso l’1 di notte, fortunatamente, ha subito scorto il fumo che si innalzava dal giardino della proprietà che ospita una cinquantina di anziani. I militari hanno scavalcato la recinzione del giardino e, dopo aver individuato il punto da cui partiva il fumo, hanno raggiunto un locale al cui interno hanno notato che dalla caldaia centralizzata si stava sviluppando un incendio. I militari hanno allertato subito i vigili del fuoco di Acireale che, intervenuti, hanno provveduto a spegnere le fiamme e hanno messo in sicurezza l’area.