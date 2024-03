Sparatoria in Belize, uccisa siracusana

Una 43enne di Siracusa, Laura Fiorito, è tra le vittime di un omicidio avvenuto martedì scorso a Belmopan, in Belize, nell’America centrale. Si trovava in vacanza con il marito Salvatore Lopes e i figli di 7 e 11 anni. La notizia, apparsa sulla stampa locale, non chiarisce la dinamica della tragedia: stando alle prime informazioni, pare che un americano-haitiano, proprietario di un resort dove la coppia con i bambini era ospite, abbia esploso alcuni colpi di pistola contro la donna al Market day, il mercato centrale. L’uomo è stato arrestato.

“Lei vivrà nei nostri cuori per sempre. Lei era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo – scrive il marito sui social pubblicando foto di momenti felici con la moglie -. Ha portato gioia e felicità a così tante persone. Non ci sono lacrime che possano fermare il dolore che proviamo. Siamo sposati da oltre 20 anni e abbiamo creato tanti bei ricordi. Mi hai dato due bellissimi bambini, dono di Dio. Brillano TE. Continuerò a crescerli nel tuo spirito. Ci manchi tantissimo. Il pensiero che non possiamo più tenerti tra le braccia è un dolore indescrivibile”. Per il rimpatrio della salma in Italia, amici olandesi di Laura e Salvo hanno avviato una raccolta fondi on line per aiutare la famiglia a coprire le spese: https://www.gofundme.com/f/ak7kh-help-het-leed-van-familie-lopes-te-verzachten?utm_campaign=p_lico%20share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer