Scoperta shock a Canalicchio: chiuso lo svincolo

CATANIA – Amarissima sorpresa oggi per molti automobilisti catanesi che hanno trovato chiuso lo svincolo di Canalicchio in direzione del centro della città. Sono infatti cominciati i lavori di manutenzione sull’autostrada A18 ‘Diramazione di Catania’. Gli interventi, che riguardano la riqualificazione delle barriere di sicurezza, prevedono la chiusura delle rampe di ingresso di entrambi gli svincoli di Canalicchio. Sarà inoltre istituito un restringimento di circa due chilometri dal km 0,500 al km 2,300 nella carreggiata in direzione Messina e di circa un chilometro, dal km 2,300 al km 1,000, nella carreggiata in direzione Catania. Nei tratti interessati il traffico sarà sempre garantito, in entrambe le direzioni, lungo la corsia di marcia e di emergenza. La conclusione dei lavori è prevista entro il 31 maggio 2024. Una data che fa paura a chi guida.