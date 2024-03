PALERMO – Un motociclista è in gravi condizioni a Palermo dopo un incidente nella zona della Favorita. Nello scontro tra una moto e un’auto l’uomo di 72 anni è rimasto ferito e trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. L’incidente si è verificato all’uscita del parco della Favorita, alla fine di viale Diana all’altezza del cancello del Giusino in direzione Mondello.