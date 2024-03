Follia in ospedale: coltellate al medico che non gli prescrive un farmaco

La Procura di Palermo ha ordinato l’arresto di M. P., ritenuto responsabile del tentato omicidio di un medico in servizio nel reparto di endocrinologia dell’ospedale Cervello. L’episodio risale allo scorso 21 febbraio, quando il professionista è stato aggredito per motivi legati alla prescrizione di un farmaco. Mentre si trovava all’interno della sua stanza ed era impegnato in una conversazione telefonica, è stato raggiunto da M. P., che brandendo un taglierino lo ha colpito al volto, causando una grave lesione all’orecchio destro e al braccio sinistro, recidendone un tendine. L’aggressore era un paziente del dottore, che gli attribuiva la mancata somministrazione di un farmaco.