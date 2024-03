SCIACCA (AGRIGENTO) – Festa di compleanno molto speciale a Sciacca per la signora Accursia Nicolosi, che ha compiuto ben 108 anni. Si tratta della saccense più longeva che vive in città. Davanti a lei c’è nonna Francesca Fioriglio, saccense di nascita ma agrigentina di adozione, che recentemente ha compiuto 112 anni. Nata il 3 marzo del 1916, fino a poco tempo nonna Accursia godeva di ottima salute. Adesso, ovviamente, il peso del tempo inizia a farsi sentire. Ma i suoi familiari continuano a considerarla un prezioso punto di riferimento per tutti. E ogni giorno i suoi cari vanno puntualmente a renderle visita. Accursia Nicolosi è stata sposata per più di 60 anni, e abita nello storico quartiere di San Michele. Gode dell’affetto delle due figlie, Sina e Gina, del genero Leonardo, dei nipoti e dei pronipoti.