Liquami al porto e alla Plaia: “Gli animali muoiono”

CATANIA – “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di inquinamento del canale Arci nella zona industriale di Catania”. La deputata regionale del Movimento 5 stelle Martina Ardizzone denuncia uno “sversamento di sostanze probabilmente inquinanti”. “Insieme con il consigliere comunale del M5s Graziano Bonaccorsi ho effettuato un sopralluogo constatando come uno sversamento anomalo, documentato da video social, abbia provocato una moria di anguille e di altri animali acquatici”.

“I liquami di natura chimica erano bianchi e acidi – spiegano Ardizzone e Bonaccorsi -, tanto da bruciare gli occhi e le narici. Sebbene la fase acuta dello sversamento sia terminata poco dopo, nel canale rimangono ingenti residui e una moria di anguille. Il canale sfocia direttamente alla Plaia di Catania e altre segnalazioni raccontano di un liquame bianco nei pressi del porto, proprio venerdì. Pare che i presenti siano riusciti a segnalare la vicenda all’Arpa e che quest’ultima sia intervenuta sul posto, raccogliendo campioni per le successive analisi. Stiamo presentando un’interrogazione congiunta, sia in Assemblea regionale siciliana sia in Consiglio comunale”.