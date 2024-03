Sala da ballo senza autorizzazioni e dj abusivo

PALERMO – I carabinieri e i finanzieri di Palermo, hanno sequestrato nel quartiere Zen, un locale che proponeva abusivamente “serate danzanti” con cena inclusa nel prezzo. Al momento dell’accesso i militari hanno identificati, all’interno della sala eventi, 11 persone a lavoro e per le quali il titolare non è stato in grado di esibire gli obbligatori contratti di lavoro. Inoltre erano totalmente assenti le autorizzazioni allo svolgimento dell’attività commerciale nonché la documentazione sula sicurezza sul luogo di lavoro. Ascoltati i lavoratori, si è risaliti alle modalità e alle condizioni di lavoro non formalizzate e sono stati trovati 49 lavoratori in nero.

Per cui l’attività è stata sospesa, con il sequestro amministrativo del locale per la mancanza della SCIA e con la segnalazione del titolare dell’attività alla Procura della Repubblica di Palermo. Con riferimento alla presenza del DJ che avrebbe movimentato la serata, si è proceduto ad aprire d’ufficio una nuova partita IVA in considerazione della propria operatività in totale evasione fiscale. Infine insieme al personale della SIAE sono state contestate all’organizzatore della serata sanzioni amministrative per 2.500 euro, derivanti dal mancato rilascio dei titoli di accesso e per violazione ai diritti d’autore.