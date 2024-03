Rubate, cannibalizzate e bruciate: scoperto il cimitero delle auto

BUCCHERI (SIRACUSA) – In un terreno appartenente a un 69enne pregiudicato i carabinieri di Buccheri hanno trovato 6 auto rubate nei giorni precedenti. Erano state “cannibalizzate”, verosimilmente per vendere i pezzi di ricambio al mercato nero. Le carcasse, prive di ogni parte rivendibile, sono state date alle fiamme e gli accertamenti compiuti su quel che è rimasto delle macchine, tutte utilitarie, hanno permesso di risalire ai proprietari. L’area è stata sequestrata e il 69enne denunciato per ricettazione.