Catania-Giugliano senza pubblico

Catania-Giugliano si disputerà a porte chiuse. Adesso c’è anche l’ufficialità di una decisione nell’aria ormai da qualche giorno. Come ci si aspettava, è stata recepita l’indicazione dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che aveva “rinviato alle valutazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore invitando contestualmente la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C ad interessare la società organizzatrice per non far avviare la vendita dei tagliandi”.

Giovedì sera, alle 20.45 al Massimino, si giocherà quindi senza pubblico un match peraltro molto delicato per la squadra di Zeoli, che ha bisogno di punti per allontanare lo spettro dei playout. Sarà la seconda volta in questa stagione, dopo Catania-Sorrento dello scorso dicembre, quando la sanzione scattò per l’assalto al bus dei tifosi del Pescara nel tragitto verso lo stadio etneo in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C.

E un’altra gara a porte chiuse, la seconda di fila e la terza in assoluto, verrà disputata al Massimino martedì prossimo, quando i rossazzurri ospiteranno il Padova nella finale di ritorno della coppa di categoria. In questo caso, si tratta di una sanzione del giudice sportivo in seguito agli incidenti verificatisi allo stadio Euganeo durante l’intervallo della partita di andata.