Ruba smartwatch ai varchi di sicurezza a Fontanarossa

CATANIA – Gli agenti della polizia di frontiera in servizio all’aeroporto di Catania hanno denunciato un 62enne in partenza per Pisa per un furto commesso a Fontanarossa. La vittima, un altro passeggero diretto a Milano, ai controlli di sicurezza ha dimenticato nella vaschetta il suo smartwatch, allontanandosi in direzione del gate d’imbarco. Dopo alcuni minuti, accorgendosi di aver dimenticato l’orologio, è tornato indietro senza però ritrovarlo. Gli agenti, guardando le immagini dell’impianto di videosorveglianza, sono riusciti a individuare l’autore del furto. Il 62enne, infatti, dopo aver prelevato l’orologio dalla vaschetta, lo aveva nascosto nella tasca della camicia. I poliziotti sono riusciti a rintracciarlo in sala imbarchi, in procinto di prendere il volo diretto a Pisa, recuperando la refurtiva.