MASCALUCIA (CATANIA) – A Mascalucia i carabinieri hanno denunciato il titolare di un cantiere edile per aver avviato al lavoro un lavoratore privo del giudizio medico di idoneità alla mansione per cui è stato adibito. Deve rispondere di violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, motivo per cui è stato anche multato di 6.834,44 euro. Per avere impiegato un lavoratore senza la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro è stata applicata una ‘maxi’ sanzione amministrativa di 7.800 euro. I carabinieri hanno anche controllato persone e mezzi, fermando complessivamente 44 veicoli e 67 persone ed elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 16.607 euro: tra queste, oltre a quelle per omessa revisione periodica, i militari hanno proceduto al sequestro di 4 auto per le quali i proprietari non solo non avevano mai provveduto alla revisione, ma non avevano neanche attivato l’assicurazione. Hanno anche sottoposto a fermo amministrativo due auto in quanto i conducenti era sprovvisti della patente di guida perché mai conseguita.