Rolex con la garanzia, ma è tutto falso

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre mille articoli contraffatti durante un controllo nello storico mercato della Fiera nel centro della città. Le fiamme gialle etnee hanno trovato diversi orologi contraffatti, alcuni anche di pregevole fattura, come Rolex, Patek Philippe, Cartier, Tag-Heuer e Iwc, venduti a prezzi che oscillavano fra 50 e oltre 200 euro.

Era anche possibile richiedere, pagandoli a parte, dei sigilli di garanzia degli orologi, che avrebbero permesso all’acquirente di potere poi rivenderli spacciandoli per autentici grazie al possesso di garanzie, falsificate, sulla sua ‘legittima’ provenienza, magari alimentando il mercato secondario su piattaforme di commercio online. I finanzieri, dopo diversi giorni di osservazione e monitoraggi, sono riusciti a individuare il sito di stoccaggio della merce in piazza Carlo Alberto, gestito da un cinquantenne italiano che è stato denunciato per contraffazione e ricettazione.

Nello stesso locale sono stati trovati alcuni beni contraffatti: tute Armani, giubbotti Moncler, cappelli Dsquared e Louis Vuitton, maglioni Ralph-Lauren, e circa 200 scarpe Nike. I militari di Catania, a conclusione dell’operazione, hanno complessivamente sequestrato: 432 orologi, 10 sigilli di garanzia e 617 capi di abbigliamento contraffatti per un valore complessivo di circa 100mila euro.