Catania, fermata la donna fuori controllo

CATANIA – Molestava i clienti di un bar catanese in via Luigi Sturzo. Quando sono arrivati i poliziotti, chiamati dal proprietario, si è rifiutata categoricamente di andare via e li ha insultati, opponendo una strenua resistenza. La protagonista della vicenda è una 47enne ucraina, che è stata denunciata. La donna è andata letteralmente in escandescenza, rifiutando di fornire le proprie generalità agli agenti, che con non poche difficoltà sono riusciti a farla salire sull’auto di servizio e l’hanno accompagnata negli uffici della polizia. Anche lì la 47enne ha poi rifiutato di andarsene. Poco dopo si è allontanata, piazzandosi al centro della strada, lungo via San Giuseppe La Rena, bloccando il traffico e creando parecchi disagi. A quel punto gli agenti hanno chiamato un’ambulanza del 118, che l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco.