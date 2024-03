“Presto riapriremo l’anfiteatro di piazza Stesicoro”

CATANIA – “Stiamo definendo il passaggio della gestione dell’Anfiteatro romano al Comune. Quindi, molto presto, riapriremo uno dei nostri capolavori, che i turisti potranno vedere esplorando gli ambulacri, e non affacciandosi dalla piazza”. L’annuncio del sindaco di Catania Enrico Trantino sulle rovine di piazza Stesicoro è arrivato nel giorno in cui al Palazzo della Cultura l’amministrazione ha presentato il progetto vincitore del concorso per il recupero dell’ex centro sociale Auro, in via Santa Maria del Rosario: al suo posto ci sarà un Centro servizi turistici.

“Un’iniziativa dal forte valore simbolico – ha detto il sindaco -, che restituisce alla città un’area stupenda che era stata occupata illegalmente”. Cinque i progetti finalisti, sui 58 partecipanti al bando. “Mi complimento con i vincitori – ha aggiunto Trantino -, ma anche con gli altri finalisti, in quanto tutti questi cinque progetti mostrano una bellissima trama architettonica. Adesso si passerà subito alla fase della progettazione esecutiva, sperando che ci sia un’accelerazione”.

L’intervento di recupero dei locali dell’ex monastero femminile di Sant’Agata, denominato “Catania Inside. Innovazione, Cultura, Turismo, Mobilità”, redatto dalle direzioni comunali Cultura e Politiche comunitarie, è stato finanziato dal ministero delle Infrastrutture per un importo pari a 9.570.000 euro, di cui 870 mila per la progettazione esecutiva e le azioni complementari. Secondo il Comune “la progettazione esecutiva sarà consegnata entro 60 giorni, in estate sarà bandita la gara per l’esecuzione dei lavori, il cantiere aprirà nel prossimo autunno”.