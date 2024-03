Pluripregiudicato alla guida di un’auto rubata

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – I carabinieri di Motta Sant’Anastasia, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato in viale Carmine Caruso un’Alfa Romeo Mito nera che viaggiava nel senso opposto di marcia, a bordo della quale c’era un pluripregiudicato di 32 anni il quale, sperando di passare inosservato, si è dapprima curvato sul volante, per poi accelerare la marcia. I carabinieri, effettuata un’inversione di marcia, si sono messi sulle sue tracce. Quando l’uomo ha capito di essere ormai braccato, ha iniziato la fuga, terminata dopo un breve inseguimento in una stradina qualche centinaio di metri più avanti, dove il 32enne, abbandonato il mezzo con gli sportelli aperti al centro della carreggiata, nonostante il tentativo di scappare a piedi, è stato subito fermato. L’Alfa Romeo è risultata rubata 3 giorni prima a Catania. La proprietaria, una 41enne, aveva sporto denuncia ai carabinieri. Il 32enne è stato denunciato per ricettazione in concorso.