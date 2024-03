Dopo il “Preludio”, Max Gazzè passa attraverso l’“Interludio”. Arriva il secondo capitolo del suo nuovo tour “Amor Fabulas” che, dopo aver viaggiato nei teatri d’Italia, prosegue il suo percorso in estate. Si parte il 18 luglio e ad agosto lo sbarco in Sicilia con una data appena annunciata: appuntamento sabato 17 a Noto, sulla scalinata di piazza Municipio alle 21. Una formazione nuova accompagnerà l’artista per una versione acustica e originale dei suoi brani. Così con lui sul palco ci saranno il vibrafono di Marco Molino, la fisarmonica di Manuel Petti, i fiati e le chitarre di Max Dedo, l’autoharp e le voci di Greta Zuccoli e il pianoforte di Sunhee You. Come per il precedente “Preludio”, anche in questa parte estiva di tour Gazzè regalerà al suo pubblico alcuni brani ancora inediti che andranno ad aggiungersi alla tracklist del suo prossimo album.