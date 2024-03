A Catania una bomba di 250 chili: stop a voli, Coca Cola e Amts

CATANIA – Un ordigno aereo da 250 kg di nazionalità tedesca, residuato bellico della Seconda guerra mondiale, è stato trovato in contrada Pantano D’Arci, alla zona industriale di Catania. Le operazioni di bonifica e brillamento si terranno domenica prossima dalle 7 alle 12.30 e comporteranno, per precauzione, l’evacuazione dello stabilimento della Sibeg (dove viene imbottigliata la Coca Cola) e della sede Amts e il blocco totale del traffico aereo dalle 7.30 alle 8, durante la fase di innesco, e dalle 12 alle 12.30 per il brillamento.

Le attività coordinate dalla prefettura si terranno vicino al sito. La pianificazione delle operazioni si è svolta nell’ambito di diverse riunioni in prefettura, durante le quali si è deciso di far brillare la bomba in una giornata festiva per ridurre al minimo i disagi, contemperando anche le esigenze dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania.