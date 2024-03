La tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live, “L’ultima notte rosa the final tour”, si arricchisce di una nuova data siciliana tra le 5 aggiunte in Italia. L’appuntamento sarà a Milazzo il 20 agosto al Teatro del Castello. Due giorni dopo il cantante sarà alla Villa Bellini di Catania e il 23 agosto al Teatro di Verdura di Palermo. Dopo 50 anni di una carriera, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2.000 concerti, l’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una sequenza di oltre 50 spettacoli che toccheranno ben 3 continenti: Europa, America e Oceania. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi. In occasione dell’annuncio del tour è stata presentata in anteprima una versione speciale e inedita della hit “Donna amante mia” in cui Umberto Tozzi duetta con il cantautore e polistrumentista fondatore dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, che ha anche prodotto il brano.