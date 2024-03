Due mesi di lavori in piazza Santa Maria di Gesù

CATANIA – Sono cominciati a Catania i lavori di riqualificazione di piazza Santa Maria di Gesù, nella parte tra via Androne e via Lago di Nicito, da diversi anni in condizioni di degrado e con la fontana monumentale non funzionante. Stanziati 77 mila euro per restituire decoro a uno degli spazi simbolo della città, dove anticamente sorgeva il lago di Nicito prosciugato dall’eruzione lavica del 1669. I lavori, che dureranno circa due mesi, consistono nella rifunzionalizzazione della fontana spenta per via dei guasti interni agli ugelli di fuoriuscita dell’acqua a circolo e a una generale condizione di usura dell’opera, risalente agli anni 60 del secolo scorso. Interventi di ripristino verranno effettuati anche nelle grandi aiuole con gli alberi di magnolie.