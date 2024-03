MESSINA – Il questore di Messina Annino Gargano ha emesso due distinti ammonimenti per bullismo nei confronti di altrettanti minorenni, rispettivamente di 13 e 14 anni. Per la prima volta sul territorio peloritano, viene attuato il provvedimento monitorio anche nei confronti di ragazzi al di sotto dei 14 anni, novità quest’ultima recentemente introdotta dal Decreto Caivano.

Il provvedimento dopo la denuncia di un genitore per le numerose condotte di violenza subite in ambito scolastico dal proprio figlio, anch’egli minorenne. Vicende gravi e perduranti al punto da costringere il ragazzo a cambiare scuola per timore di ulteriori vessazioni. A questo si aggiungono sanzioni da 200 a 1000 euro, nei confronti dei genitori che avrebbero consentito ai propri figli questi atteggiamenti. Un altro provvedimento, sempre inerente al Decreto Caivano, con avviso orale, è stato emesso nei confronti di un diciassettenne.