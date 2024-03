Sono tornati attivi Facebook e Instagram dopo oltre un’ora di down nel pomeriggio di oggi. Moltissimi utenti non sono più riusciti ad accedere alle proprie pagine social. EWntrando sulla pagina e provando a digitare la password sia sul browser che sull’app non si riusciva a caricare la schermata, ma appariva una pagina bianca. Sembrava che la password non fosse corretta, ma non era così, poiché si trattava soltanto un mal funzionamento del programma che pare sia andato in tilt.