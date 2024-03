In attesa delle date di aprile nei palazzetti che toccheranno le città di Padova, Torino, Napoli, Bari e Firenze, Alfa annuncia oggi le prime date del nuovo tour estivo che partirà a maggio. Il 18 maggio sarà a Melilli in piazza Risorgimento. Il concerto, in collaborazione con il Comune di Melilli, sarà a ingresso gratuito.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 484 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.6 milione di follower su TikTok, conta oltre 658 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 206 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500 mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto due tripli dischi di platino (“Cin Cin”, “bellissimissima <3”), 4 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”), e 9 dischi d’oro.

“Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato tour estivo” prende il nome dal nuovo lavoro di Alfa uscito il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc. L’album, composto da dieci canzoni, contiene “Vai!” (certificato disco d’oro), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni, portandolo a essere considerato la rivelazione del Festival. Alfa, con la sua musica, riesce a portare il suo immaginario e a trasmettere i valori e gli ideali in cui crede. Lo ha fatto sul palco dell’Ariston e lo sta facendo in concerto, raccontando il suo percorso fatto di piccoli passi, di sogni, del coraggio di non arrendersi mai e dell’amore che è poi il filo conduttore di tutte sue canzoni. L’amore in ogni forma: quello dei suoi amici e dei suoi genitori, quello ascoltato nelle canzoni o visto nei film e anche quello per la musica che, da sempre, considera il suo migliore amico.