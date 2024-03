CATANIA – Lo scorso sabato, gli agenti delle volanti, durante controlli tra le vie Alonzo e Consoli a Catania, hanno fermato per un controllo un 51enne che, con fare sospetto, stava entrando in uno stabile. L’uomo ha dichiarato di essere entrato per comprare della droga. I poliziotti, a quel punto, hanno richiesto rinforzi, per poter cinturare l’edificio e procedere a una verifica. Costretti a forzare una porta blindata, una volta entrati, i poliziotti hanno perquisito i locali, trovando un sacchetto con un chilo di marijuana, 433 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e un sistema di videosorveglianza, completo di Dvr per la registrazione delle immagini. Nell’appartamento c’erano 7 persone, delle quali 5 erano assuntori di droga, gli altri 2 pregiudicati catanesi di 25 e 22 anni, sono stati individuati quali spacciatori. Il pm di turno ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. Tre dei cinque acquirenti sono stati denunciati per favoreggiamento, dopo aver reso false dichiarazioni.