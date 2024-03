Litigano ubriachi: accoltellato a Paternò

PATERNÒ (CATANIA) – Un uomo è rimasto gravemente ferito durante una lite avvenuta nella tarda serata di ieri Paternò. Il marocchino sarebbe stato colpito con un’arma da taglio ed è stato ricoverato all’ospedale San Marco di Catania. I carabinieri hanno trovato suoi connazionali con escoriazioni e in evidente stato di alterazione, probabilmente per l’assunzione di alcool. L’ipotesi è che ci sia stata una lite. Intanto resta in carcere Issam Lahmidi, il 36enne marocchino accusato di aver assassinato lo scorso 4 febbraio il suo connazionale 26enne Mohamed Mouna al culmine di una lite, pare per motivi lavorativi. Il gip di Catania ha convalidato il suo arresto. Mouna era uno gli stranieri che popolano il campo di Ciappe Bianche che il sindaco di Paternò Nino Naso ha deciso fare sgomberare emettendo un’apposita ordinanza.