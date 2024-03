LENTINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Lentini hanno arrestato un 34enne per minacce e maltrattamenti alla madre. Quando la donna è andata in caserma per denunciare le violenze è spuntato anche il figlio, che ha cominciato a inveire contro di lei. I militari lo hanno fermato e hanno perquisito la sua macchina, trovando una grossa mazza da carpentiere. Nel borsello teneva poi un’arma utilizzata nelle arti marziali (nunchaku). Il 34enne è finito ai domiciliari.