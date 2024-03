PALERMO – Incidente stradale a Palermo, all’altezza dello svincolo Tommaso Natale-Mondello, in direzione Trapani. Una macchina con a bordo una donna in gravidanza si è ribaltata: per estrarre la giovane dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco, quindi l’ambulanza l’ha portata in ospedale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale non ci sono altri mezzi coinvolti.