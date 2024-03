Catania: accoltellato dal compagno dell’ex moglie

CATANIA – La polizia di Catania ha fermato per tentato omicidio aggravato il 38enne Paolo Aloisio con l’accusa di aver preso a coltellate il 13 marzo scorso l’ex marito della compagna, rimasto ferito. Le indagini sono nate dalla segnalazione arrivata in questura il 13 marzo scorso da parte dei sanitari dell’ospedale San Marco che riferivano di avere soccorso un uomo che presentava ferite da arma da taglio all’avambraccio, al gomito, all’orecchio, al fianco e alla spalla giudicate guaribili in 40 giorni. Il ferito ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito in via Pacinotti dal compagno dell’ex moglie.



Attraverso la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza di un negozio che ha registrato tutte le fasi dell’’accoltellamento e dopo il ritrovamento del coltello, gli agenti hanno fermato Aloisio. L’aggressione sarebbe maturata nel contesto familiare, per problemi riguardanti gli incontri tra la persona ferita e la figlia, di soli due anni, nata dall’unione con l’ex compagna, attuale convivente di Aloisio. Per quest’ultimo è scattata la misura cautelare della custodia in carcere.