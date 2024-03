In Sicilia per screening gratis al cuore: gli rubano tutto

PALERMO – Erano arrivati in Sicilia per “Cardioteam – Una vela per il cuore”, la campagna di screening cardiaco promossa da Cardioteam Foundation Onlus in collaborazione con la Lega navale italiana, che sta circumnavigando l’Italia (da Genova a Venezia) portando gratuitamente nei porti la prevenzione per ridurre il numero di decessi causati da attacchi cardiaci e ictus, ovvero le principali cause di mortalità e invalidità in Italia.

Ma nella notte a Palermo i ladri hanno rubato tutta la strumentazione utile agli esami diagnostici. “Ieri sera – racconta il dottor Marco Diena, presidente di Cardioteam Foundation Onlus – alla fine degli esami al cuore dei palermitani due malviventi hanno rubato nel porto di Palermo proprio le apparecchiature per gli esami: ecocardiografo, computer, visore iPad e lo zaino con i soldi personali del cardiologo. Siamo molto dispiaciuti e sappiamo che questo incidente non rispecchia l’animo dei siciliani, gente seria e onesta che ci ha accolto in questo mese in modo esemplare, da Lipari a Capo d’Orlando, da Cefalù a Palermo e contiamo sulla loro generosità per riacquistare l’apparecchiatura e proseguire la nostra missione lungo tutta l’isola”. Questo il link per contribuire alla ripartenza della nave Dulcinea: https://www.retedeldono.it/it/cardioteam/una-vela-per-il-cuore.