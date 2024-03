Corriere della droga tradito da guida spericolata

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un quarantenne siracusano trovato in possesso di un chilo e mezzo di droga. Gli agenti della volante transitando in via Domenico Tempio hanno notato un’auto il cui conducente teneva un’andatura veloce, effettuando anche diverse manovre di sorpasso azzardate. Dopo averla seguita, i poliziotti sono riusciti a fermare la macchina in via San Giuseppe La Rena e hanno identificato il conducente, un 40enne siracusano pregiudicato. Gli agenti nell’auto hanno trovato una sacca di tela con dentro una grossa busta che conteneva circa un chilo di marijuana e mezzo chilo di cocaina. Il 40enne è stato associato alla casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida.