CATANIA – I poliziotti catanesi sono intervenuti in un’abitazione di via dell’Agricoltore dove era stata segnalata una lite tra madre e figlio. Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato un 35enne italo-spagnolo, già destinatario del provvedimento di ammonimento, che era particolarmente agitato. La madre ha raccontato dell’ennesima lite dovuta alle continue richieste di denaro che il figlio tossicodipendente le rivolgeva per poter acquistare la droga. A causa della sua tossicodipendenza negli ultimi tempi il giovane aveva assunto comportamenti sempre più violenti e quel pomeriggio si era nuovamente presentato alla sua porta, pretendendo di entrare. La donna, stanca della situazione e temendo per la sua incolumità, ha richiesto l’intervento della polizia. Il giovane è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, il gip ha applicato la custodia cautelare in carcere.