Il cancello della discordia sulla scogliera di Catania

CATANIA – Una seduta che ha come obiettivo quello di avere dei precisi chiarimenti sull’istallazione di un cancello, che impedisce il passaggio pubblico, in una parte di scogliera situata nei pressi di piazza Europa. Comincia da qui il consiglio organizzato dal presidente del II municipio Claudio Carnazza con l’assessore ai Borghi Marinari Andrea Guzzardi: “Parliamo di una strada che conduce al Porto Rossi e in cui, nel giro di pochi giorni, viene istallato questo cancello. Da qui – afferma Carnazza – le proteste dei cittadini a cui bisogna dare precise risposte. La zona appartiene al Demanio Marittimo ed il compito dell’amministrazione centrale è quello di interagire con essa per garantire la sicurezza e la fruibilità di una zona situata nei pressi di piazza Europa”.

Oltrepassato il cancello, la strada, che conduce al Porto Rossi, è stata dichiarata pericolosa perché l’azione del mare ha eroso il terreno sottostante. “Se c’è un rischio di crollo della via – prosegue Carnazza – ovviamente il pericolo riguarda tutti, compreso chiunque debba raggiungere il Porto Rossi, e non solo i cittadini che si ritrovano l’accesso sbarrato. Parliamo di una parte di scogliera a forte vocazione turistica e per questo chiedo, a nome dell’intero II municipio, che sia garantito almeno il passaggio pedonale”.

Non solo scogliera di Catania, durante la seduta itinerante è stato discuso dei prossimi lavori nei porticcioli di San Giovanni Li Cuti e di Ognina: “Stanziati i fondi – spiega il consigliere del II municipio Diego Monasteri – queste aree vanno migliorate sotto ogni punto di vista. A pochi giorni dall’inizio della primavera, e con queste temperature estive, l’intera zona, che da piazza Mancini Battaglia arriva fino a piazza Europa, sarà piena di turisti e di visitatori quotidianamente. Per tutta la città di Catania è un biglietto da visita importante da un punto di vista turistico che può servire da volano per decine di attività commerciali presenti a pochi passi dalla scogliera”.

