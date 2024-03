Furti con spaccata: dai domiciliari al carcere

ADRANO (CATANIA) – Gli agenti della polizia di Adrano hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 24enne, che si trovava agli arresti domiciliari in quanto responsabile, con altre persone, di furti con spaccata. Il provvedimento scaturisce dalle segnalazioni delle plurime violazioni delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari, e, tra queste, due evasioni, per le quali il giovane è stato denunciato. Il giovane è stato nel carcere catanese di Piazza Lanza.

Il 24enne, insieme ai complici, aveva commesso alcuni furti, tra gennaio e luglio del 2023, ai danni di diverse attività commerciali, sfondando vetrine o saracinesche con auto rubate e utilizzate come ‘ariete’. L’indagine aveva consentito di raccogliere una serie di elementi che dimostravano correlazione tra i furti alle attività commerciali e altri furti commessi in orario serale e notturno nei distributori automatici di bevande e alimenti collocati all’interno delle scuole.