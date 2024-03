È un siciliano il campione mondiale dei pizzaioli

PALERMO – Si è conclusa alla Fiera del Mediterraneo, l’8a edizione di Expocook, la rassegna internazionale più importante del sud Italia dedicata al Food ed al settore Ho.Re.Ca.. Tra le diverse competizioni che si sono alternate anche il Campionato Mondiale della Pizza – tre giorni di gara che hanno celebrato il piatto simbolo del nostro Paese grazie alla partecipazione di 150 pizzaioli provenienti da 20 nazioni.

Nella sfida più elettrizzante della Pizza World Competition, tra gli altri concorrenti, un ragazzo di sedici anni di Palermo, Gioacchino Conticello, il quale, a dispetto della giovanissima età, si è imposto nella categoria della pizza napoletana. Studente del settore agroalimentare a Palermo, Conticello ha conquistato la giuria con una pizza con crema di caciocavallo ragusano dop, mozzarella fior di latte, tartare di gambero, asparagi selvaggi saltati in padella con burro e tartufo e scaglie di tartufo nero siciliano.

Gioacchino, peraltro, ha anche conquistato il terzo posto nella categoria della teglia piccola. Tra gli altri premi, medaglia d’oro Premio Cascino per Emanuele Sciacchitano (16 anni), secondo posto per Simon Michielotto (16 anni) nel contest regionale primo piatto con prodotti a marchio DOP IGP e QS, e terzo posto per Desiree Cambisano (19 anni).