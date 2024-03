E’ ritrovo di pregiudicati: chiuso bar nel Catanese

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – I carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno notificato un provvedimento di chiusura per 7 giorni a un bar nella centralissima via Vittorio Emanuele, poiché frequentato da pregiudicati, come più volte accertato dai militari. E’ stato evidenziato come, durante i controlli dei Carabinieri, siano stati trovati e identificati nel bar e nelle sue immediate vicinanze soggetti con a carico pregresse vicende giudiziarie, relative anche a gravi reati come associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacente, spaccio e porto abusivo di armi.