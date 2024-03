Samuel Di Carmine si ferma di nuovo. L’attaccante del Catania (foto Catania Fc Facebook) ha riportato l’infrazione del dito di un piede in seguito a un contrasto di gioco in allenamento. Le condizioni dell’attaccante, come spiegato dal report medico, saranno nuovamente valutate nelle prossime settimane, ma il rientro del centravanti rossazzurro non verrà forzato. L’obiettivo è averlo a disposizione senza acciacchi e in buona condizione per i playoff ormai quasi certi.

Tra gli indisponibili c’è anche Alessandro Quaini, assente per infortunio mercoledì nella semifinale di Coppa Italia contro il Rimini: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado. Il giocatore è destinato a saltare almeno le prossime tre gare contro Monterosi, Avellino (mercoledì) e Potenza (domenica 10 marzo). In fase di graduale ripresa, ma ancora indisponibile, il difensore Ciccio Rapisarda, impegnato nello svolgimento di un programma di riatletizzazione.