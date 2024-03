Catania: afferra i soldi e scappa, poi ci riprova

CATANIA – Un ragazzo è stato fermato a Catania per rapina e tentato furto all’interno di un’associazione culturale nei pressi di piazza Teatro Massimo. La titolare ha raccontato che un extracomunitario è entrato durante le lezioni di danza e, con la scusa di chiedere una birra, si è avvicinato al bancone del bar, in quel momento chiuso. All’improvviso ha aperto la cassa e si è impossessato di una banconota da 50 euro, nonostante la resistenza della titolare, che ha tentato di bloccarlo; lui l’ha spintonata, riuscendo a dileguarsi.

Poche ore dopo lo stesso uomo si è introdotto nuovamente all’interno dei locali dell’associazione per compiere un furto, ma vistosi scoperto si è dato a una precipitosa fuga. Guardando le immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza la polizia lo ha individuato. Nei giorni successivi è stato poi riconosciuto nei pressi di piazza Teatro Massimo, dove era intento a infastidire alcuni passanti. Il ragazzo ha opposto resistenza ed è stato bloccato dopo una breve colluttazione. In commissariato è stato identificato come un 22enne ivoriano senza fissa dimora, irregolare perché doveva lasciare il territorio nazionale.