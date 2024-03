ACIREALE (CATANIA) – Undici lavoratori in nero e sei irregolari sono stati scoperti all’interno di un noto bar-pasticceria di Acireale dalla guardia di finanza. Lavoravano come cuochi, banconisti e camerieri senza che fosse stato sottoscritto alcun contratto. Le violazioni prevedono una multa che va da 36.000 a 209.000 euro. E’ scattata anche la segnalazione della società all’Ispettorato del lavoro di Catania per la sospensione dell’attività.