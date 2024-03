Botte alla compagna e pure ai carabinieri

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato nel quartiere San Cristoforo, in flagranza di reato, un 41enne pregiudicato catanese, per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. I militari, intorno all’una di notte, sono intervenuti per una lite in famiglia in un’abitazione in zona faro Biscari, poiché uno dei figli aveva chiamato per chiedere aiuto.

Al loro arrivo, i carabinieri si sono trovati davanti ad un uomo che in preda all’ira, stava malmenando una donna, successivamente identificata per la sua convivente, una 34enne catanese, davanti ai 3 figli.

Immediata, a quel punto, l’azione dei carabinieri, che per mettere in salvo la vittima, si sono subito frapposti tra i due, venendo a loro volta aggrediti dall’uomo che li minacciati ingaggiando con loro una breve colluttazione e per bloccarlo hanno dovuto usare uno spray al peperoncino. Ma è stato bloccato e arrestato con obbligo di firma.