Balbetta e trema: così si ‘autodenuncia’ ai militari

CATANIA – I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato al Villaggio Sant’Agata un 43enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato notato durante un servizio di pattugliamento mentre, guardandosi continuamente attorno, discuteva con un altro uomo, visibilmente nervoso, a bordo di uno scooter, identificato successivamente per un 44enne del posto. I militari insospettiti dall’atteggiamento dei due che si erano appartati per parlare, si sono avvicinati chiedendo i documenti.

Ancora più nervoso di prima, di fronte a questa richiesta, il 43enne, ha iniziato anche a balbettare e tremare. Poiché l’uomo è anche pregiudicato, i carabinieri hanno voluto approfondire gli accertamenti, procedendo ad una perquisizione dei due uomini. All’interno della manica sinistra del giubbotto dell’uomo di 43 anni, i militari infatti hanno recuperato due involucri di plastica al cui interno erano contenuti circa 25 grammi di cocaina e 15 di crack, nonché un bilancino di precisione ancora sporco di droga, mentre nulla è stato trovato al 44enne che pertanto è stato fatto allontanare.