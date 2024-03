SIRACUSA – Incidente stradale mortale nella notte a Siracusa. Intorno all’una e mezza, un 45enne di origini marocchine mentre stava percorrendo in auto via Elorina ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e finendo contro il muro di un supermercato. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, per il 45enne non c’è stato nulla da fare.