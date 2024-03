Assunti in Sicilia 745 ex Pip

PALERMO – Con l’assunzione di 745 lavoratori è stato effettuato il primo passaggio che porterà alla stabilizzazione di 1.162 unità del bacino ex Pip “Emergenza Palermo”. Il procedimento è stato avviato dalla Sas e rappresenta l’atto finale di un percorso sostenuto dalla Regione siciliana che si è sbloccato nello scorso luglio, con uno stanziamento per il triennio 2024/2026 di 22,5 milioni di euro. I lavoratori entreranno in servizio il 2 aprile.

Il processo di stabilizzazione adesso prevede altri due step. Ad aprile il numero dei lavoratori stabilizzati arriverà a 992 (con l’immissione in servizio a partire dal primo maggio). Il restante contingente sarà regolarizzato dall’1 giugno, sino ad arrivare all’assunzione del numero complessivo di 1.166 lavoratori. La Sas applicherà il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana.