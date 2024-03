ADRANO (CATANIA) – Gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato un pusher 24enne. Il giovane era stato segnalato da alcuni cittadini perché lo vedevano quotidianamente spacciare droga nelle vie del centro. Il 24enne, già noto per i suoi precedenti, è stato beccato mentre cedeva dosi di marijuana a diversi assuntori. E’ stato trovato in possesso di dieci dosi di marijuana, in casa, dentro un mobiletto, ne hanno trovate altre 36. Il magistrato di turno ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.