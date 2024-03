Addio a Leonardo Marino

E’ morto a 79 anni l’attore e cantante Leonardo Marino, nato a Milano ma strettamente legato alla Sicilia e a Catania in particolar modo. Artista a 360 gradi, il suo nome è associato al Teatro Stabile etneo. In molti lo hanno apprezzato per la sua interpretazione al fianco dell’amico Tuccio Musumeci in “Pipino il breve” di Tony Cucchiara, spettacolo col quale ha girato il mondo. Ma ancora lo ricordiamo accanto a Turi Ferro in “L’ultima violenza” di Giuseppe Fava, “Il gattopardo”, “I Malavoglia”. E ancora “Il birraio di Preston” di Camilleri con Giulio Brogi e Mariella Lo Giudice, il “Cyrano de Bergerac” con Angelo Tosto e David Coco. Bravissimo musicista e autore di musiche per il teatro, sua è la voce della sigla dello sceneggiato televisivo “La freccia nera”. I funerali di Leonardo Marino si terranno mercoledì 13 marzo alle 10 nella chiesa di San Pietro e Paolo in via Siena a Catania.