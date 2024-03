Acireale: piomba nel parcheggio e assale la ex

CATANIA – La polizia di Acireale ha arrestato un 44enne che ha eluso il divieto di avvicinamento alla ex, imposto dal tribunale di Catania con il braccialetto elettronico. In via Lazzaretto, all’interno del parcheggio privato di una palestra, avrebbe aggredito la donna e un uomo con cui stava parlando: prima con insulti a entrambi, poi con uno schiaffo assestato a colui che riteneva responsabile della fine della sua relazione con la propria compagna; al quale ha anche danneggiato la macchina. I poliziotti si sono quindi messi alla ricerca dell’aggressore, rintracciandolo poco dopo presso il luogo di lavoro. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

E’ finito invece in carcere un pregiudicato catanese di 26 anni evaso più volte dai domiciliari in via Passo di Aci per perseguitare la ex compagna.