Vuole darsi fuoco a Nesima, la polizia lo salva

CATANIA – La polizia catanese di Nesima è riuscita a fermare un uomo che aveva chiamato per comunicare l’intenzione di suicidarsi dandosi fuoco. Alla vista degli agenti si è buttato addosso dell’alcool etilico da una bottiglia in plastica che teneva in mano, mentre nell’altra aveva un accendino. I poliziotti hanno cercato di tranquillizzarlo; quindi, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti a togliergli l’accendino dalle mani e anche il giubbotto, totalmente intriso di alcool. Il 28enne ha poi riferito che la causa della disperazione erano la separazione dalla compagna, avvenuta da poco, e la perdita del lavoro dovuta alla sua tossicodipendenza.