“Voglio farla finita”, ma i carabinieri lo salvano

CATANIA – La vita di un uomo salvata grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri, intervenuti in soccorso di un 64enne di Catania, che ha tentato di porre fine alla propria vita, provando a buttarsi da un balcone al 6° piano di una palazzina in via Conte di Torino. Un vicino di casa dell’uomo, preoccupato, ha telefonato alla centrale operativa e ha riferito che questi aveva scavalcato la ringhiera del balcone del suo appartamento, dicendo che voleva buttarsi giù per farla finita. Vista la gravità della situazione, i carabinieri hanno in pochi minuti raggiunto l’edificio attivando, nel frattempo, anche il 118 ed i vigili del fuoco.

Giunto sul posto, osservando l’uomo in bilico sul balcone a circa 20 metri d’altezza, l’equipaggio ha immediatamente compreso quanto fosse in serio pericolo la sua incolumità, per cui ha deciso di dividersi per agire allo stesso tempo su due fronti. Mentre uno dei militari è rimasto in strada per cercare dal basso di stabilire un contatto con il 64enne, l’altro è entrato nel palazzo per raggiungere l’appartamento che però era chiuso. Attimi concitati, durante i quali il carabiniere, non potendo accedere alla casa, ha così deciso di salire sulla terrazza della palazzina da dove, sporgendosi, è riuscito a vedere l’uomo cominciando a parlargli.

Ci son voluti parecchi minuti, tanta cautela ed estrema vicinanza per riuscire a convincerlo a rientrare nell’appartamento. Il 64enne, rimasto illeso, è stato poi raggiunto in casa dai due carabinieri, ai quali in lacrime, ha confidato le ragioni dell’insano gesto, riconducibili alla fine di una relazione sentimentale. La pattuglia, dopo aver ascoltato e rassicurato l’uomo, l’ha affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul luogo.