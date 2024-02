Case popolari occupate: come mettersi in regola

CATANIA – È il 2 aprile 2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi per l’occupazione senza titolo di alloggi popolari, come previsto dall’articolo 68 della legge regionale 3/2024 “Riapertura termini per occupazione senza titolo di alloggio popolare”. Sulla base di quanto disposto dalla Regione, i soggetti che occupavano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 dicembre 2017 e che, a seguito dell’invito rivolto dall’ente proprietario o gestore, relativamente alla possibilità di regolamentare l’occupazione, non hanno presentato istanza di regolarizzazione secondo il comma 2 dell’articolo 63 della legge regionale 8/2018, possono presentare domanda di regolarizzazione entro il 31 marzo 2024, ovvero entro le ore 24.00 del 2 aprile 2024 in quanto i giorni 31 marzo e 1 aprile sono festivi.

La domanda deve essere redatta tramite l’apposito modulo che può essere scaricato dalla pagina “Direzione Patrimonio” del sito del Comune di Catania, che contiene l’avviso pubblico, e va presentata secondo le modalità indicate. La regolarizzazione è subordinata ad alcune condizioni: il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica come disposto dall’art. 63 comma 2 della L.R. 8/2018 e dall’art. 1 della L.R. 11/2002; il saldo dei canoni di locazione dovuti, a decorrere dalla data di iniziale occupazione, da dimostrarsi con le attestazioni di avvenuto pagamento; il saldo di tutte le spese accessorie dovute, a decorrere dalla data di iniziale occupazione, da dimostrarsi con le attestazioni di avvenuto pagamento; tutti i componenti del nucleo familiare non devono essere proprietari di un immobile ad uso abitativo e non sono stati e non sono assegnatari di alloggio.