CATANIA – La polizia di Catania ha eseguito un provvedimento emesso dal questore che ha disposto la sospensione dell’attività di un centro scommesse in via Plebiscito, imponendo per 7 giorni la chiusura del locale. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti, gli agenti hanno identificato nel locale diversi clienti con precedenti giudiziari e di polizia e, soprattutto, alcuni pregiudicati per reati di particolare gravità e allarme sociale. Sono così stati apposti i sigilli ai locali.