Trecastagni, minaccia i genitori con la spranga

TRECASTAGNI (CATANIA) – Ha minacciato di colpire i genitori con una spranga di ferro il 26enne di Trecastagni denunciato dai carabinieri. La lite in mezzo alla strada ha coinvolto tutto il nucleo familiare, composto da padre, madre e due figli. I militari hanno ricostruito la storia: quando marito e moglie sono rientrati, hanno trovato ad aspettarli davanti casa il figlio 26enne, da circa un anno non più convivente con loro. Alla vista dei genitori, con tono minaccioso il ragazzo avrebbe imposto alla donna di effettuare subito in suo favore il passaggio di proprietà della Lancia Y che, sebbene fosse già utilizzata del giovane, era di fatto di proprietà della donna.

A quel punto sarebbe intervenuto nella discussione anche il marito, per aiutare la moglie che continuava a opporsi alla richiesta del figlio. All’improvviso il 26enne avrebbe raggiunto l’utilitaria, recuperando dall’abitacolo una spranga di ferro appuntita, lunga circa un metro. Brandendola avrebbe continuato a ripetere la sua pretesa, sino a quando il padre, in un momento di distrazione, sarebbe riuscito a disarmarlo e a cercare di calmarlo, in attesa della pattuglia dei carabinieri. Ma anche davanti ai militari il ragazzo ha estratto un accendino dalla tasca e avvicinandosi alla Lancia Y ha minacciato di darle fuoco. Finché non è stato riportato alla calma e condotto in caserma.